أمير عسير يوجه بإزالة تعديات النماص وإحالة المسؤولين لمكافحة الفساد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت إمارة منطقة عسير، أنه تم رصد تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها، وذلك وفقا للأوامر والقرارات والتعليمات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وإزالة أي إحداثات تقع فيها.

وحسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، قال المتحدث باسم إمارة منطقة عسير المكلف سلطان الأحمري، في بيان، اليوم (الثلاثاء) إنه وبتوجيه من أمير منطقة عسير، تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص إلى تلك التعديات، ومعاينتها، وحصرها، وبعد التأكد من حقيقتها بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن، صدر توجيه أمير منطقة عسير بالتالي:

1- إزالة جميع التعديات التي تثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمن يدعي بها، وإحالة المسؤولين والمتسببين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الاختصاص.

2- نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، ولأهمية تطوير تلك المواقع وإقامة المشاريع التنموية الجديدة في المحافظة، فقد وجه أمير المنطقة بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بمحافظة النماص من قبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية بالمحافظة يحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوار يتوافر فيه جميع الخدمات.

3- إعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة.

وأهابت إمارة منطقة عسير بجميع المواطنين والمقيمين المحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعد، التي تعد ثروة طبيعية تاريخية فريدة للمنطقة.

وأكدت إمارة منطقة عسير أنها لن تسمح بأي تعدٍ على الأراضي العامة، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.

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