المؤسسات السياحية اللبنانية تعلن العصيان وتفتح أبوابها رغم كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
أ ف ب
Advertisements
تعيد المؤسسات السياحية في لبنان، وبينها المطاعم والمقاهي والملاهي، الأربعاء فتح أبوابها وفق ما أعلنت نقاباتها الثلاثاء، رغم إجراءات الإغلاق التي أعادت فرضها السلطات مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وفي منطقة مار مخايل المتضررة قرب مرفأ بيروت، قال رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي في لقاء دعت إليه النقابات السياحية: "غداً صباحاً، نفتح مؤسساتنا".

وتلا الرامي بياناً باسم اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في بيان قال فيه، إن "قرارات الإقفال العشوائية والغوغائية جرئياً وكلياً لا تعنينا لأي سبب بعد الآن"، مضيفاً "علينا التعايش مع كورونا لنا معادلتنا الذهبية حيث على الدولة تحمل مسؤولياتها وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم خير حسيب ورقيب".

وأضاف "لن نقفل أبوابنا بعد اليوم، إلا بالتفاهم بين القطاعين العام والخاص".

وتجمع العشرات في المكان، ورفعوا لافتات كتب عليها "السياحة نبض لبنان الحضاري" و"وما رح نسكر إلا بيوتكم" في إشارة إلى المسؤولين السياسيين.

وبدأ صباح الجمعة إغلاق جديد في لبنان، يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، يتضمن حظراً للتجول بين السادسة مساءً والسادسة صباحاً.

ويستثني القرار أعمال رفع الأنقاض والإغاثة في الأحياء المتضررة من انفجار المرفأ، وكذلك الوزارات والمؤسسات العامة على ألا تزيد نسبة حضور موظفيها على 50%. ولا يسري أيضاً على مطار بيروت.

وتحاول السلطات الحدّ من زيادة عدد الإصابات الذي تضاعف في الأسابيع الأخيرة، ليبلغ إجمالي المصابين 13155، بينها 126 وفاة.

وفاقمت إجراءات الإغلاق من تداعيات الإنهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، كما ضاعف الانفجار، الذي أودى بأكثر من 180 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، الضغوط على المستشفيات والطواقم الطبية المنهكة أساساً.

وقال وزير الصحة حمد حسن الأسبوع الماضي إن ارتفاع عدد الإصابات في الأسبوعين الماضيين سببه الاختلاط بعد انفجار بيروت.

وأعلنت النقابات في بيانها "العصيان المدني السياحي"، وقالت في بيانها: "أوقفنا الدفع، ولن ندفع بعد اليوم فلساً واحداً قبل وجود دولة جديدة وجديرة تعرف كيف تستثمر أموالنا، لبناء أرضية صلبة، وبنى تحتية سياحية، حينها نساوم ونتفاوض".

وقدرت النقابات خسائرها بعد انفجار مرفأ بيروت بمليار دولار بينها 315 مليون دولار خسائر المطاعم فقط، ودعت إلى مؤتمر دولي مخصص لدعم القطاع السياحي.

أخبار تهمك

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ أقل من ساعة

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى