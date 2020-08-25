التضامن: بدء تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:05 م
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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بدأت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة نيفين القباج، في تنفيذ الدورة الثانية من تدريب التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعى ويهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية التى تبعد تماما عن العنف والتنمر.

كما يستهدف التدريب إعداد كوادر من الاخصائيين الإجتماعيين والعاملين بالجمعيات  الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية  الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى ومن ضمنها الأسر المستفيدة من  تكافل وكرامة.

وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الريفيات ومسئولي المرأة بمحافظة الشرقية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة.

جدير بالذكر أن التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وكانت تقدمت نيڤين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، أمس الأثنين، وقفة تأبين تضامنا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العاصمة اللبنانية في الثالث من أغسطس الجارى، بحضور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر.

وشاركت وزيرة التضامن الإجتماعي متطوعي الهلال الأحمر المصري وقفتهم بالشموع التي جاءت تضامنا مع الشعب اللبناني تحت عنوان "من أجل لبنان"، ووجهت فيها التحية للشعب اللبناني على صموده الدائم في وجه الأزمات وقدرته على تخطي المحن والنهوض مرة آخرى أفضل مما سبق.

وقالت نيفين القباج، إن مصر دائما ما تقف مع أشقائها من الدول العربية في المحن والأزمات، فمنذ حدوث الأزمة أقامت مصر جسرا جويا مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم والمساعدات بتوجيهات من السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالمشاركة مع القوات المسلحة  وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت القباج أنه تم إرسال مايزيد عن ١٦٠ طنا من المساعدات الإنسانية والتي تنوعت مابين مواد غذائية ومستلزمات وقائية؛ بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تعمل في المستشفيات الميدانية التي أقيمت على أرض لبنان بعد وقوع الحادث لمعالجة المصابين.

وثمنت وزيرة التضامن الإجتماعي جهود الهلال الأحمر المصري ووجهت التحية لمتطوعيه على ما يقدمونه دائما من إغاثة ودعم في كافة الأزمات داخل مصر وخارجها عربيا وإفريقيا، كما وجهت التحية لباقي منظمات المجتمع المدني التي شاركت الهلال الأحمر في إعداد شحنة المساعدات الإنسانية الموجهة للبنان.

وقالت القباج إن الهلال الأحمر المصري كان من السباقين في تقديم الدعم للشعب اللبناني فور وقوع الأزمة  بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني البالغ عددهم أكثر من عشر جمعيات أهلية ساهمت في تقديم كافة المساعدات الإنسانية. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدعم لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية ولكن تم إستقبال ٥٠ طفلا لبنانيا مصابا بالسرطان في مستشفى ٥٧٣٥٧، حيث تضررت مستشفياتهم جراء القصف. 

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تدريب التربية الأسرية الإيجابية الدورة الثانية التضامن الأسرة

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