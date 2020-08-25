الكشف عن حقيقة مشاركة صالح جمعة فى مباراة الجونة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
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يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول اقتراب صالح جمعة من الدخول فى قائمة الفريق لأول مرة تحت قيادة رينيه فايلر للمشاركة أمام الجونة.

وقال محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن فايلر يستقر على استبعاد صالح جمعه من مباراة الجونة المقرر اقامتها يوم الاربعاء القادم. 

وتابع أن على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعيه خلال الأيام الماضيه الإ أن المدرب مُصر على عدم تواجد اللاعب في مباراة الجونة بالدوري.

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السابقة من بطولة الدوري المصري.

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صالح جمعة الدوري المصري الجونة الأهلي

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