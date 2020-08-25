مجلس الغردقة يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير وسط المدينة (صور)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد طه
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واصل مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة ومبى وشكس بير والبازارات في إطار الخطة الاستراتيجية لمدينة الغردقة للوصول لأعلي مستويات الرصف والنظافة بكافة شوارع المدينة لخدمة المواطنين.

وفي هذا الصدد وبصورة شبه يومية تقوم رئاسة المدينة بمتابعة من إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة الأعمال للاطمئنان على سير العمل بشوارع المدينه من حيث أعمال إزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين وتركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد والتأكيد على ذلك بمحازاة خط التنظيم وتركيب البلدورة والانترلوك. 

ومن جانبه أكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة على سرعة الإنجاز فى العمل حسب الخطة المقررة وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، والانتهاء من البنية التحتية قبل البدء فى تركيب بلدورات جديدة وسفلتة وإنارة وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية بها المنطقة وذلك لإضفاء المنظر الجمالى للمدينة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
مجلس الغردقة يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير وسط المدينة (صور)
مجلس الغردقة يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير وسط المدينة (صور)
مجلس الغردقة يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير وسط المدينة (صور)
مجلس الغردقة يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير وسط المدينة (صور)
مجلس الغردقة يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير وسط المدينة (صور)
مجلس الغردقة يواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير وسط المدينة (صور)

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