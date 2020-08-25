286 طالبا يتقدم لاختبارات قسم تركيبات كهربائية بالتعليم المزدوج في الفيوم

تابع الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الثلاثاء، اختبار القدرات لطلاب الصف الأول الثانوي الفني بمدرسة التعليم والتدريب المزدوج والفصول الملحقة، والمنعقد بمدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية للبنات بغرب الفيوم.

جاء ذلك بحضور الأستاذة سوسن مصطفى مدير إدارة التعليم المزدوج بالفيوم، ورؤساء أقسام الكهرباء العلمى والعملى بمدرسة التعليم المزدوج والشركات المشاركة في تدريب طلاب التعليم المزدوج، وفريق عمل الوحدة الإقليمية والأستاذة حنان محمد كمال مسئول المهن التجارية بالتعليم المزودج.





يتضمن الاختبار والقبول بالتعليم المزدوج بالفيوم (كشف طبي – اختبار قدرات ورقي - مقابلة شخصية مع رؤساء الأقسام، وشركاء التعليم والتدريب المزدوج)، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين إلكتروني للاختبار بقسم تركيبات كهربية بالتعليم المزدوج 286 طالبا.





أشاد وكيل الوازرة بالتنظيم الجيد وانضباط وانتظام العمل خلال الاختبارات، وتقدم بالشكر لفريق العمل بالتعليم المزدوج على مستوى المحافظة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



