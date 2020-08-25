الإمارات تدعم سكان حضرموت اليمنية بالغذاء والخيام والخدمات الطبية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب لليمن على المستويات كافة بتوجيهات من القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق.





حيث قدمت الإمارات 500 سلة غذائية تحوي 21 طناً و400 كيلوغرام من المساعدات الغذائية لسكان المناطق بمديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة، في حين وزعت الهيئة خياماً إيوائية على عدد من المناطق النائية بمديرية الضليعة بالمحافظة لدعم استقرار البدو الرحل، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".





ففي منطقة الخزان بمديرية المكلا، قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الرعاية الطبية لـ160 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن، حيث جرت معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلاً عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي ومنها علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.





ويأتي مشروع «العيادات المتنقلة» لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها المستشفيات أو المراكز الطبية حيث تقدم خدماتها الميدانية في مناطق ومديريات محافظة حضرموت.





وأعرب أهالي المناطق التي زارتها العيادة المتنقلة عن شكرهم لدولة الإمارات على وقوفها الدائم إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ هذا المشروع الإنساني بمناطقهم، استمراراً لنهج العطاء المتأصل الذي رسخه له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتسير على نهجه القيادة الرشيدة للدولة لتتواصل مسيرة الخير داعمة الشقيق والصديق.





في الأثناء، قدمت دولة الإمارات 500 سلة غذائية تحوي 21 طناً و400 كيلوغرام من المساعدات الغذائية لسكان المناطق بمديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة.





وأعرب سكان تلك المناطق - عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية - عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.





جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغ 29910 سلال غذائية تزن ألفين و397 طناً و728 كيلوغراماً استهدفت 149 ألفاً و550 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.





فقد وزعت «هيئة الهلال الأحمر» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات خياماً إيوائية على عدد من المناطق النائية بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت لدعم استقرار البدو الرحل ضمن عشرات المشاريع والمبادرات. تضمنت المساعدات توزيع 70 خيمة إيوائية.





وعبرت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في إطار جهود الدولة لتطبيع حياة السكان في اليمن





رفع معاناة

تأتي هذه المساعدات - التي قامت فرق «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» بتوزيعها على مستحقيها - في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.