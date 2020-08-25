الإمارات تؤكد حرصها على استقرار مالي ومنطقة الساحل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية متابعتها للوضع في جمهورية مالي، وأجرت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي اتصالات مع عدد من المنظمات الأفريقية أكدت خلالها حرص الإمارات على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت ريم الهاشمي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إنها "تتابع التطورات في مالي بشكل متواصل".

وأوضحت أنها "تواصلت مع كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع الحالي في مالي"، مشيرة في هذا الإطار إلى أن اتصالاتها مع هذه المنظمات أعادت التأكيد على التزامات الإمارات وحرصها على أمن واستقرار جمهورية مالي ومجموعة دول منطقة الساحل.

وتؤكد الإمارات على أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وعلى ضرورة الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية للأمن العالمي.

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