تشريح جثة طفل خدّرته أمه لتمارس الرذيلة مع عشيقها بالمعصرة
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:48 م
داليا عادل
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أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة طفل توفى من جرعة مخدرات زائدة أعطتها له والدته في وجود عشيقها حتى لا يشعر بهما بمنطقة المعصرة، وطالبت النيابة بتقرير الصفة التشريحية، وأمرت باجراء التحريات اللازمة بالواقعة وبدأت النيابة بالتحقيق مع المتهمة وعشيقها في الواقعة المنسوبة اليهم.
تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من احدى المستشفيات تفيد استقبال طفل متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
وتبين أن الأم "م. ع" خدرت الطفل بجرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها بممارسة الجنس في شقتها أثناء غياب زوجها.
تم تشكيل فريق بحث وتم إلقاء القبض على المتهمة وعشيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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وفي سياق أخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق.
وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.
وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.
ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين
وواصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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