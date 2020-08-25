تشريح جثة طفل خدّرته أمه لتمارس الرذيلة مع عشيقها بالمعصرة

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة طفل توفى من جرعة مخدرات زائدة أعطتها له والدته في وجود عشيقها حتى لا يشعر بهما بمنطقة المعصرة، وطالبت النيابة بتقرير الصفة التشريحية، وأمرت باجراء التحريات اللازمة بالواقعة وبدأت النيابة بالتحقيق مع المتهمة وعشيقها في الواقعة المنسوبة اليهم.





تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من احدى المستشفيات تفيد استقبال طفل متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.





وتبين أن الأم "م. ع" خدرت الطفل بجرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها بممارسة الجنس في شقتها أثناء غياب زوجها.





تم تشكيل فريق بحث وتم إلقاء القبض على المتهمة وعشيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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