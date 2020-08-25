تشريح جثة طفل خدّرته أمه لتمارس الرذيلة مع عشيقها بالمعصرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:48 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة طفل توفى من جرعة مخدرات زائدة أعطتها له والدته في وجود عشيقها حتى لا يشعر بهما بمنطقة المعصرة، وطالبت النيابة بتقرير الصفة التشريحية، وأمرت باجراء التحريات اللازمة بالواقعة وبدأت النيابة بالتحقيق مع المتهمة وعشيقها في الواقعة المنسوبة اليهم. 

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من احدى المستشفيات تفيد استقبال طفل متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين أن الأم "م. ع" خدرت الطفل بجرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها بممارسة الجنس في شقتها أثناء غياب زوجها.

تم تشكيل فريق بحث وتم إلقاء القبض على المتهمة وعشيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا.. 

وفي سياق أخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن للادوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة زاخطرت النيابة لتولي التحقيق. 

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.

وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتم السيطرة على الحريق ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.

ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حج الخسائر والمتضررين

وواصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4574مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1813) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (188) مخالفة السير بدون تراخيص، (16) دراجات نارية مخالفة، (38) مخالفة موقف عشوائى، (29) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى طفل جرعة مخدرات المعصرة

أخبار تهمك

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ أقل من ساعة

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ ربع ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. النيابة تفجر مفاجأة نارية حول وفاة الماكيير محمد علاء

وفاة شاب تناول جرعة مخدرات زائدة في كرداسة

قرار عاجل من النيابة ضد قاتل زوجته وعشيقها بالعمرانية

استعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة شخص داخل شقته بالدقي

نيابة السلام تحيل سيدة وعشيقها للجنايات لقتلهما الزوج

السيطرة على حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بشبين القناطر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى