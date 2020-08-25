إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
قام اليوم، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية بمدارس يوسف الصديق، حيث تفقد مدرسة عزبة بركة بيوسف الصديق ومدرسة المشرق الجديدة، ويرافقه المهندس طارق، مدير عام هيئة الأبنية التعليم بالفيوم، والعلاقات العامة بالمديرية. 

وقرر وكيل الوزارة إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بيوسف الصديق، للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي وعدم التواجد بالمدرسة. 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105 "، و"15335 " ورقم الواتساب "01553105105 ".
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق
إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق

أخبار تهمك

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ 18 دقيقة

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ أقل من ساعة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى