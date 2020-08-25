إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بالفيوم إلى التحقيق

قام اليوم، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، بجولة ميدانية بمدارس يوسف الصديق، حيث تفقد مدرسة عزبة بركة بيوسف الصديق ومدرسة المشرق الجديدة، ويرافقه المهندس طارق، مدير عام هيئة الأبنية التعليم بالفيوم، والعلاقات العامة بالمديرية.





وقرر وكيل الوزارة إحالة عامل النوبتجية بمدرسة عزبة بركة الابتدائية بيوسف الصديق، للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي وعدم التواجد بالمدرسة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



