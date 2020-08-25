الإمارات.. بدء تنفيذ "وقف الصحة" لدعم أبحاث الأمراض والأوبئة في دبي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي عن البدء في تشييد وقف الصحة، الذي يعود ريعه لدعم وتمويل الأبحاث الطبية المتعلقة بمكافحة الأمراض، ودعم ابتكارات الأجهزة الطبية لعلاج إصابات الأوبئة، وبناء مراكز للبحوث وعيادات وفق معايير عالمية، ومساندة ومساعدة المرضى المحتاجين للعلاج.

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال شهر أبريل الماضي بإقامة وقف صحي، يدعم الاستجابة العاجلة ويحقق خطوة استباقية لأي تداعيات أو أزمات صحية محتملة، خاصةً بعد أن أثبت وباء فيروس كورونا المستجد أهمية التشخيص المبكر للأمراض والأوبئة ودوره في وقاية الفرد والمجتمع وتجنب الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عنها.

ووفقاً لبيان صحافي حصل موقع "24" الإماراتي على نسخة منه، يتم تنفيد المشروع تطبيقاً لاتفاقية الشراكة التي تم توقيعها (عن بعد) بين المؤسسة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ويقام على قطعة أرض موقوفة لعموم الخير، ومسجّلة باسم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بمنطقة البدع بدبي، تبلغ مساحتها 7200 قدم مربع.

4 فلل سكنية
وأوضحت المؤسسة أن المشروع عبارة عن إنشاء 4 فلل سكنية، تتكون كل فيلا من طابق أرضي وطابق أول، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد وقيمة قطعة الأرض تسعة ملايين درهم، مساهمة من أصحاب الايادي البيضاء.

وقال الأمين العام للمؤسسة علي المطوع: "يأتي الوقف الصحي الجديد إدراكاً من المؤسسة لدور الوقف في تنمية المجتمع والنهوض به كرافد من روافد التنمية وبمسؤوليته تجاه المجتمع وبخاصة في القطاع الصحي"، مضيفاً "سوف يصرف ريع الوقف في تحفيز الطلبة على القيام بالدراسات والأبحاث التخصصية، ومساندتهم في اختراع الأجهزة الطبية لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبناء مراكز للبحوث والدراسات وعيادات خاصة مزودة بأحدث التقنيات، ومساندة ومساعدة المرضى المحتاجين للعلاج".

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