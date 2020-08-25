شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:45 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 75%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد. 

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23
السويس العظمى 35 والصغرى 25
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 34 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18 
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29
الغردقة العظمى 37 والصغرى 27
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 36 والصغرى 24
المنيا العظمى 37 والصغرى 22
أسيوط العظمى 37 والصغرى 24
شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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