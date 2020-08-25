لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند "تويتر"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:51 م
هند صبري
هند صبري
مصطفى فكيه
Advertisements
تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بسبب وجه الشبه الكبير بينها وبين الممثلة جورجينا روديغيز صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو.

وبالتزامن مع ذلك نشر موقع "et بالعربي" تقريرًا استطلع من خلاله رأي الجمهور في الشبه بين جورجينا وياسمين صبري حيث تصدرت "صبري" التريند بسبب ذلك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" وذلك مع أحمد مجدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا

لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند "تويتر"
لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند "تويتر"
لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند "تويتر"
لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند "تويتر"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري فرصه تانيه الفنانة ياسمين صبري

أخبار تهمك

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ 12 دقيقة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم ملف بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

هل أرادت ياسمين صبري تقليد جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو؟

بسبب ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة يتصدر ترند جوجل

لليوم الثالث على التوالي.. ياسمين صبري تتصدر تريند يوتيوب

أحمد مجدي يتصدر تريند تويتر بسبب مسلسل فرصة تانية

بعد الحلقة 15 لـ"فرصة تانية".. ياسمين صبري تتصدر "تويتر"

لهذا السبب.. ياسمين صبري تتصدر تريند تويتر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

04:00 م

نجم الأهلي يطلب الرحيل

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى