لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند "تويتر"

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تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بسبب وجه الشبه الكبير بينها وبين الممثلة جورجينا روديغيز صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو.



وبالتزامن مع ذلك نشر موقع "et بالعربي" تقريرًا استطلع من خلاله رأي الجمهور في الشبه بين جورجينا وياسمين صبري حيث تصدرت "صبري" التريند بسبب ذلك.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" وذلك مع أحمد مجدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا



