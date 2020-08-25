لهذا السبب.. ياسمن صبري تريند "تويتر"
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:51 م
مصطفى فكيه
Advertisements
تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بسبب وجه الشبه الكبير بينها وبين الممثلة جورجينا روديغيز صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو.
وبالتزامن مع ذلك نشر موقع "et بالعربي" تقريرًا استطلع من خلاله رأي الجمهور في الشبه بين جورجينا وياسمين صبري حيث تصدرت "صبري" التريند بسبب ذلك.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" وذلك مع أحمد مجدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا
وبالتزامن مع ذلك نشر موقع "et بالعربي" تقريرًا استطلع من خلاله رأي الجمهور في الشبه بين جورجينا وياسمين صبري حيث تصدرت "صبري" التريند بسبب ذلك.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" وذلك مع أحمد مجدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا