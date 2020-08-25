هنا الزاهد بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هنا، بالصور جميلة كعاداتها مرتدية بدله مشجرة وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس وساعة يد.ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها وتعددت التعليقات منها "باربي يا هنونة، بنحبك يا قمر".يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.