توزيع 13 جهاز تعويضى على المحتاجين في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.





وأشاد محافظ البحيرة، بدور جمعية الأورمان في هذا الشأن وخدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية والمساهمة فى جميع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.





حيث قام فرع اورمان البحيرة برئاسة الأستاذ عادل درغام بتسليم عدد 13 جهازا تعويضيا بتكلفة 195 ألف جنيه بنطاق 6 مراكز بقرى "ميت يزيد وجزيرة مغنين بمركز كوم حمادة، عزبة الناموس بمركز حوش عيسى، محطة الرحمانية ومنية سلام وسمخراط بمركز الرحمانية، صلاح الدين بمركز بدر، الوفائية بمركز الدلنجات، ابوغزالة بمركز شبراخيت"، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.





آخر مستجدات قثروس كورونا بمصر





أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.



