العراق يحقق نحو 3.5 مليار دولار من بيع النفط يوليو الماضي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، حجم الصادرات النفطية والايرادات المتحققة منها لشهر يوليو الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بلغت كمية الصادرات (لشهر يوليو) من النفط الخام (85) مليوناً و(663) ألفا و(290) برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491) مليونا و(767) ألف دولار".

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (82) مليونا و(700) الف و(381) برميلا، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(366) مليونا و(66) الف دولار".

وأضاف، أن "الكميات المصدرة من نفط كركوك (الشمال) عبر ميناء جيهان، بلغت (2) مليون و(701) ألف و(15) برميلاً، بإيرادات بلغت اكثر من (118) مليونا و(536) ألف و(773) دولارا، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الاردن اكثر من (261) ألفا و(894) برميلا، بإيرادات بلغت اكثر من (7) ملايين و(164) ألفا و(134) دولارا".

وأوضح جهاد أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40.762) دولار"، مشيراً إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي"

أخبار تهمك

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ 13 دقيقة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم ملف بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

04:00 م

نجم الأهلي يطلب الرحيل

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى