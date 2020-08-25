العراق يحقق نحو 3.5 مليار دولار من بيع النفط يوليو الماضي

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بلغت كمية الصادرات (لشهر يوليو) من النفط الخام (85) مليوناً و(663) ألفا و(290) برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491) مليونا و(767) ألف دولار".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بلغت كمية الصادرات (لشهر يوليو) من النفط الخام (85) مليوناً و(663) ألفا و(290) برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491) مليونا و(767) ألف دولار".

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (82) مليونا و(700) الف و(381) برميلا، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(366) مليونا و(66) الف دولار".

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (82) مليونا و(700) الف و(381) برميلا، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(366) مليونا و(66) الف دولار".