بايرن ميونيخ يزف بشرى سارة لجماهيره

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد كارلهاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن نجم الفريق البافاري، ديفيد ألابا، في طريقه لتجديد تعاقده مع البايرن خلال الفترة المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، وصف رومينيجه المحادثات التي أُجْرِيَتْ مع وكيل أعمال اللاعب النمساوي الدولي في نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا في لشبونة بأنها سارت "بشكل جيد من حيث المبدأ".

وأضاف:" لا استطيع أن اتخيل أن من الممكن أن تكون لدى ديفيد الرغبة في الرحيل عن النادي، ونحن لدينا مصلحة كبيرة في أن يبقى، واعتقد أنه يشعر بارتياح في بايرن".

ولفت رومينيجه إلى أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، سيتبادل وجهات النظر في وقت لاحق مع وكيل أعمال الابا " واتمنى أن نتمكن بعدئذ من الإعلان عن إتمام الأمر".

تجدر الإشارة إلى ان الابا صعد في الوقت الراهن ليتولى قيادة قلب دفاع النادي البافاري الذي جمع هذا الموسم بين البطولات الثلاث هذا العام الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد الابا مع بايرن في صيف 2021، وجاء الابا من فريق الناشئين في بايرن الذي احترف ضمن صفوفه منذ 2010.

أخبار تهمك

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ 17 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى