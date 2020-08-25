بايرن ميونيخ يزف بشرى سارة لجماهيره

أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن نجم الفريق البافاري، ديفيد ألابا، في طريقه لتجديد تعاقده مع البايرن خلال الفترة المقبلة.





وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، وصف رومينيجه المحادثات التي أُجْرِيَتْ مع وكيل أعمال اللاعب النمساوي الدولي في نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا في لشبونة بأنها سارت "بشكل جيد من حيث المبدأ".





وأضاف:" لا استطيع أن اتخيل أن من الممكن أن تكون لدى ديفيد الرغبة في الرحيل عن النادي، ونحن لدينا مصلحة كبيرة في أن يبقى، واعتقد أنه يشعر بارتياح في بايرن".





ولفت رومينيجه إلى أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، سيتبادل وجهات النظر في وقت لاحق مع وكيل أعمال الابا " واتمنى أن نتمكن بعدئذ من الإعلان عن إتمام الأمر".





تجدر الإشارة إلى ان الابا صعد في الوقت الراهن ليتولى قيادة قلب دفاع النادي البافاري الذي جمع هذا الموسم بين البطولات الثلاث هذا العام الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.





وينتهي عقد الابا مع بايرن في صيف 2021، وجاء الابا من فريق الناشئين في بايرن الذي احترف ضمن صفوفه منذ 2010.



