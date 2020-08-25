عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:30 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أحمد الشيخ - محمد عصام
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أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء في منشور لجميع البنوك العامله في القطاع المصرفي بتعديل مواعيد  عملها الرسمية؛  بمدها لتلبية احتياجات العملاء المختلفة ومنعا للأزدحام أمام البنوك. 

 

 

وقال البنك المركزي في  منشور لجميع البنوك يجب أن تلتزم بيه، "إنه قرر مد مواعيد العمل اليومية بالبنوك؛ لتصبح من الساعة 8 صباحا وإلى الساعة 4 عصر للموظفين، ومن الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة الثالثة للجمهور."

 

 

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق  مواعيد العمل الجديدة لبنوك  من 1 سبتمبر القادم.


وكان البنك المركزي ادخل العديد من التعديلات على مواعيد عمل البنوك، كان اخرها في شهر مايو بعد أن قام بمدها مع تقليل ساعات الحظر والأجراءات الوقائية، لتصبح من  بالنسبة للعملاء من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، فيما ستبدأ مواعيد العمل للموظفين من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء. 

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