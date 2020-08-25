الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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 اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح المارد الأحمر، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم الجديد.

ويأتي قرار النادي الأهلي، بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع جلال لتدعيم خط دفاعه بالموسم المقبل.

ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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