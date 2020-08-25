الدفاع الصينية: التصرفات الأمريكية خلال تدريباتنا العسكرية استفزاز سافر

وصفت وزارة الدفاع الصينية تحليق طائرة استطلاع أمريكية في منطقة التدريبات العسكرية التي تنفذ الصين بالاستفزاز السافر الذي عرقل سيرها بشكل جدي، معلنة احتجاجها على الحادث.

وصفت وزارة الدفاع الصينية تحليق طائرة استطلاع أمريكية في منطقة التدريبات العسكرية التي تنفذ الصين بالاستفزاز السافر الذي عرقل سيرها بشكل جدي، معلنة احتجاجها على الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أو تسيان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "توغلت طائرة استطلاع أمريكية من نوع U-2 إلى داخل حدود الدائرة الشمالية (للقيادة العسكرية للجيش الشعبي الصيني) في الوقت الذي جرت فيه هناك مناورات باستخدام أسلحة قتالية. هذا الأمر انعكس بشكل سلبي جدا على تدريباتنا العسكرية الدورية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أو تسيان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "توغلت طائرة استطلاع أمريكية من نوع U-2 إلى داخل حدود الدائرة الشمالية (للقيادة العسكرية للجيش الشعبي الصيني) في الوقت الذي جرت فيه هناك مناورات باستخدام أسلحة قتالية. هذا الأمر انعكس بشكل سلبي جدا على تدريباتنا العسكرية الدورية".