الدفاع الصينية: التصرفات الأمريكية خلال تدريباتنا العسكرية استفزاز سافر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
وصفت وزارة الدفاع الصينية تحليق طائرة استطلاع أمريكية في منطقة التدريبات العسكرية التي تنفذ الصين بالاستفزاز السافر الذي عرقل سيرها بشكل جدي، معلنة احتجاجها على الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أو تسيان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "توغلت طائرة استطلاع أمريكية من نوع U-2 إلى داخل حدود الدائرة الشمالية (للقيادة العسكرية للجيش الشعبي الصيني) في الوقت الذي جرت فيه هناك مناورات باستخدام أسلحة قتالية. هذا الأمر انعكس بشكل سلبي جدا على تدريباتنا العسكرية الدورية".

وشدد أو تسيان على أن "الجانب الصيني يعرب بهذا الصدد عن احتجاج حاسم"، مشيرا إلى أن الطائرة الأمريكية حلقت في منطقة يحظر فيها الطيران، ولفت إلى أن "هذا الأمر ينتهك الاتفاقات التي تم التوصل غليها بين البلدين حول أمن المجال الجوي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: "هذا الحادث استفزاز سافر... وسلمنا الولايات المتحدة احتجاجا شديدا على خلفية هذا الأمر".

وشدد على ضرورة امتناع الولايات المتحدة عن مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن عليها "اتخاذ خطوات حقيقية لتأمين الاستقرار في المنطقة".

أخبار تهمك

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ 17 دقيقة

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل... البنك المركزي يعدل مواعيد عمل البنوك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

04:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

05:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى