ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي.. تامر حسني يودع وائل المصري

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نعى الفنان تامر حسني، وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة.


ونشر حسني، صورته عبر حسابه الرسمي على"الفيسبوك" وكتب: "البقاء لله، توفى اليوم صديق واخ غالي انسان محترم يحترمه كل زملائي من الفنانين على طيبة قلبه واجتهاده، المرحوم بإذن الله. وائل المصري ربنا يرحمك يا وائل يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك اسألكم الدعاء له بالرحمه والمغفره".


وتمت صلاة الجنازة في كنيسة ماري مرقص، بشارع بيروت منذ دقائق ويتم دفنه عقب الصلاة في الكنيسة.

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