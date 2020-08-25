مقتل طفل وجرح آخرين إثر تفجير عبوة ناسفة في درعا بسوريا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قتل طفل وأصيب أربعة مدنيين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في مدينة داعل بريف درعا جنوبي سوريا

ونقلت وكالة سانا عن قيادة شرطة درعا أن العبوة انفجرت الليلة الماضية قرب دوار مدينة داعل في ريف درعا الشمالي، وأشار المصدر إلى أن المصابين نقلوا إلى المشفى وتراوحت إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطرة، ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

بينما ذكرت صفحات محلية في محافظة درعا أن الطفل المتوفى هو "مالك شادي أبو زريق" (7 سنوات) وهو من بلدة نصيب في الريف الشرقي لدرعا،

وأضافت أن المستهدف بالانفجار كان هو أحد "القياديين في مجموعة تابعة للأمن العسكري في درعا"
وقالت إن القيادي كان يستقل إحدى السيارات المدنية التي تم استهدافها بعبوة ناسفة، ومن ثم بإطلاق نار مباشر.

وذكرت بعض الصفحات أن الضحايا جميعهم يحملون كنية أبو زريق، وأن بين المصابين طفلين، أحدهما في السادسة، والثاني في العاشرة من العمر، إضافة إلى شابين أحدهما عمره 17 عاما.

أخبار تهمك

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

منذ 14 دقيقة

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

منذ أقل من ساعتين

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم ملف بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

تأكيدا لانفراد "الفجر".. "حماية المستهلك" يلزم المدارس برد ٢٥٪ من مصاريف "الباص"

03:33 م

أحمد حسن: مدافع المنتخب وقع على رغبة انضمام للأهلي

04:00 م

نجم الأهلي يطلب الرحيل

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى