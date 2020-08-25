اتحاد الكرة يكشف حقيقة تقديم الزمالك شكوى ضد وليد سليمان
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:51 م
علي نبوي
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نفى وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وصول أى شكوى رسمية من نادي الزمالك ضد وليد سليمان.
وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" لم يصلنا أي شكوى رسمية من نادي الزمالك بشأن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي".
وأضاف:" من الوارد أن يحدث إصابات في المباريات، ونتمنى السلامة لمحمد عبدالشافي، وهو لاعب رائع من الناحية السلوكية".
من جانبه، أكد العطار:" اللاعبون والاجهزة الفنية حدث لهم حالة استرخاء في اتباع الاجراءات الوقائية، قمنا بتعيين مراقب طبي في كل المباريات من أجل المحافظة على الجميع واتباع الاجراءات"
وواصل:" تعليمات المراقب الطبي من الواضح أنها في بعض المباريات لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب".
واختتم:" بدأنا في إرسال إجراءات تحذيرية للأندية بسبب الأخطاء التي يقعون فيها بسبب عدم اتباعهم الاجراءات الاحترازية".
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