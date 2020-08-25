رسميا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولنس في الدوري الفرنسي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:30 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات
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نجح نادي باريس سان جيرمان في الحصول على موافقة بتأجيل مباراته أمام لنس بالدوري الفرنسي والذي كان مقررا إقامتها يوم السبت القادم.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي الثلاثاء تأجيل مباراة سان جيرمان، حامل اللقب، ضد لنس، إلى العاشر من سبتمبر المقبل.

وعاد الفريق الباريسي الاثنين من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث خاض الأحد نهائي دوري الأبطال الذي خسره أمام بايرن بهدف دون رد.

وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي الجمعة الماضي، ونظرا لخوض ليون وسان جيرمان غمار منافسات "التشامبيونزليغ" بنظام التجمع في البرتغال، تم تأجيل مباراتيهما في المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، علما أن سان جيرمان كان سيلتقي مع متز، وحدد موعد جديد للمباراة في 16 سبتمبر.

وسيخوض الفريق الباريسي أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم ضد مرسيليا على ملعب "بارك دي برانس" في 13 سبتمبر، بعد أسبوعين سيتوقف فيهما النشاط إفساحا في المجال أمام المنتخبات الأوروبية لخوض مبارياتها الوطنية.

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