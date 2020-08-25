محمد إمام يغازل جمهوره بفيديو جديد من الشاطئ.. شاهد

يحرص الفنان محمد إمام، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر محمد إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو التقط له من الخلف من الشاطئ وهو يحمل بعض الأثقال.وتفاعل الكثير من متابعيه مع الفيديو وتعددت التعليقات أهمها "عاش يا بطل".يشار أن محمد إمام، استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "الملك " ، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2021 .يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.