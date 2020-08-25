لينك حاسبة رسوم المرافقين.. وطريقة الاستعلام عن الرسوم إلكترونيا والحالات المستثناة (المملكة العربية السعودية)





معرفة رسوم المرافقين، يريد كثير من الأشخاص المرافقين على إقامة الأفراد التي تقيم في المملكة العربية السعودية الدخول على الرابط الإلكتروني الذي من خلاله يتم الرسوم التي يمكن سدادها له وعن الشخص الذي يتابعة، فالجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية تفرض على الأشخاص التابعين أو المرافقين على مبلغ مالي لابد من سداده، حتى لايقع لسدادها بطريقة الأثر الرجعي.





الاستعلام عن رسوم المرافقين

خصصت المملكة العربية السعودية رابطا إلكترونيا يسمي حاسبة رسوم المرافقين؛ يتم من خلالها تحديد الرسوم، فخلال الفترة الأخيرة نجحت المملكة في استخدام التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا في جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين، فأصبحت الخدمات تقدم إلكترونيا ومن داخل المنزل، والمقصد الأولى من هذا هو تسهيل الإجراءات على كل من المقيمين وجميع المواطنين، وإنجازها في وقت قصير، بدلا من الذهاب إلي المقرات الحكومية والتي تتطلب أن يقف المواطن مدة طويلة لياخذ دوره في الطابور، خاصة أن هناك آلاف من الأشخاص يريدون دفع رسوم المرافقين.





كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين

دشنت المملكة العربية السعودية رابطا إلكترونيا يسمي “خدمة حاسبة رسوم المرافقين أو التابعين”، يمكن من خلالهكل شخص يقدم رقم الهوية الخاص بالمستخدم، وإدخال البيانات الصحيحة المطلوبة لكي يتم نجاح العملية و التعرف على قيمة الرسوم التي يجب على المقيم دفعها.





ماهي الفئات التي يتم استثنائها من دفع رسوم المرافقين؟

ليس كل شخص مرافق أو متابع في المملكة العربية السعودية يؤخذ منه رسوم المرافقين، فهناك فئات مستثناة من دفع الرسوم وهم زوجات الأفراد السعوديين، وأبنائهم، والام والارملة والمطلقة السعودية التي لا تحصل على اى داخل أو راتب من أماكن أخرى، كما أن الشركات مستثناة من تلك الرسوم، لطالما كانت الأعداد أقل من 5 اشخاص، فإذا زاد عدد العاملين بالشركة عن 5 يلزم دفع رسوم.





لينك حاسبة رسوم المرافقين

من خلال اتباع الخطوات التالية، يمكن للأشخاص معرفة الرسوم بكل سهولة دون الحاجة كما تم ذكره آنفا الي المقر الحكومي.





- الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- اختيار خانة الاستعلام.





- تجديد عدد الأشخاص التابعين للعميل.





- تحديد فترة التجديد والتي تبدأ من سنة إلى خمس سنوات.





- تحديد تاريخ انتهاء إقامة.





- الدخول على خانة احسب قيمة الرسوم.





- ظهور اجمالي رسوم المرافقين.



