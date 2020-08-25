القومي للإعاقة: طورنا آلية الشكاوى وكتيبات للتوعية وخط ساخن للرد على كل استفسارات ذوي الإعاقة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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استعرض الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهم الجهود التي قام بها المجلس خلال النصف الأول من عام 2020، وآليات التعامل مع جائحة كورونا، والتوعية التي قام بها المجلس فيما يخص الإجراءات الإحترازية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشار المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر صحفي، إلى أن المجلس قام بتطوير آلية مكتب شكاوى المواطنين وكذلك تخصيص خط ساخن للمجلس برقم 16736 للرد على كل استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وتناول المشرف العام على المجلس؛ خلال المؤتمر الحديث عن الكتيبات التي صدرت مؤخرًا بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية ؛ وتحمل عنوان "الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة" فى إطار خطة مصر 2030، وكيف استعرض كل كتيب أحد أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به والمرجو تحقيقها حتى عام 2030 ؛ وكذلك أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لكل هدف وفقا لتقرير الأمم المتحدة عن الإعاقة والتنمية 2018.

وقال المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه في إطار التوعية العامة أصدر المجلس دليل مبسط يحمل عدد من التساؤلات والإجابات بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك لتبسيط مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 وتوضيحها فى شكل يسهل على ذوى الإعاقة معرفة حقوقهم وييسر على المتعاملين معهم معرفة ما يخصهم.

و تطرق حديث المشرف العام على المجلس، عن خطة توثيق تاريخ المجلس وإنشاؤه في إصدار تذكاري وكذا ملامح خطط المجلس المستقبلية والمتعلقة بتدريب عدد كبير على التوعية بحقوقهم السياسية وآليات متابعة الإنتخابات في المرحلة القادمة.

وفيما يخص التعاون مع الجهات الدولية وجه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس ؛ الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية على جهودها في إصدار المطبوعات الأخيرة التي ساهمت في نشر الوعي لدى جموع المجتمع بشكل عام ؛ والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون لأول مرة مع الإتحاد الأوروبي ؛ وذلك في سبيل نشر الوعي المجتمعي وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المجلس يتعاون حاليًا مع الجايكا اليابانية في تدريب عدد من العاملين بالمجلس على تحويل النصوص المقروءة إلى مسموعة لإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ؛ منوهًا إلى أن المجلس يسعى خلال هذه الفترة إلى إطلاق موقعه الإلكتروني في ثوبه الجديد ؛ والذي يعد بمثابة نقطة جديدة في عالم التحول الرقمي للدولة وللأشخاص ذوي الإعاقة.

القومي للإعاقة: طورنا آلية الشكاوى وكتيبات للتوعية وخط ساخن للرد على كل استفسارات ذوي الإعاقة
القومي للإعاقة: طورنا آلية الشكاوى وكتيبات للتوعية وخط ساخن للرد على كل استفسارات ذوي الإعاقة
القومي للإعاقة: طورنا آلية الشكاوى وكتيبات للتوعية وخط ساخن للرد على كل استفسارات ذوي الإعاقة
القومي للإعاقة: طورنا آلية الشكاوى وكتيبات للتوعية وخط ساخن للرد على كل استفسارات ذوي الإعاقة
القومي للإعاقة: طورنا آلية الشكاوى وكتيبات للتوعية وخط ساخن للرد على كل استفسارات ذوي الإعاقة
القومي للإعاقة: طورنا آلية الشكاوى وكتيبات للتوعية وخط ساخن للرد على كل استفسارات ذوي الإعاقة

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