هبة مجدي توجه رسالة خاصة لمتابعيها.. فماذا قالت؟!

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تحرص الفنانة هبه مجدي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت هبة مجدي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها ووجهت رسالة لمحبيها وعشاقها وكتبت: "سامح الآخرين ليس لأنهم يستحقون المغفرة ولكن لأنك تستحق السلام".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.