زوجة عمرو سعد تشارك الجمهور بصورة جديدة مع احمد سعد وخطيبته

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حرصت شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد بمشاركة الجمهور صورة جديدة تجمعها بالفنان عمرو سعد، وايضا الفنان احمد سعد، وخطيبته





ونشرت شيماء، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "الف مبروك النجم أحمد سعد وخطيبتة علياء بسيوني، اطيب التمنيات بالسعادة".





من ناحية أخري أكد الفنان احمد سعد، أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن موعد حفل زفافه علي عارضة الأزياء علياء بسيوني.





يشار أن أحمد سعد، أقام حفل خطبته منذ ايام بحضور عدد من المقربين من العائلتين علي عارضة الأزياء تدعي "علياء بسيوني".





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "100 حساب" والذي تعاون من خلالها مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي آثارت جدل كبير بسبب اشتراكه في عمل مع "شاكوش" وهو غير مصرح له بالغناء واكتفى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بلفت نظره فقط.





