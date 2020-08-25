الكنيسة الأرثوذكسية الأورشليمية تنظم مسيرة للسيدة العذراء مريم



حيث هذا المكان شهد احداث مهمة من حياة السيد المسيح والذي شهد ايضا صعود جسد السيدة العذراء الطاهر من قبرها إلى السماء بواسطة ابنها الاله السيد يسوع المسيح.



وأوضحت الصفحة الرسمية للكنيسة في القدس، انه وفقا لقانون الكنيسة الأرثوذكسية الأورشليمية يتبع نقل هذه الايقونة المقدسة من كنيسة قبر العذراء إلى ممثلية الجسثمانية في البلدة القديمة امام كنيسة القيامة المقدسة في تاريخ 12 آغسطس من كل عام وتبقى هناك حتى 23 آغسطس، اذ يقوم اعادتها إلى مكانها في كنيسة قبر السيدة العذراء في الجسثمانية.



وهكذا ابتدأت المسيرة في ساعات الصباح من كنيسة السيدة قبالة كنيسة القيامة، التي تدعى ايضا ممثلية الجسثمانية، حيث حمل سيادة رئيس أساقفة بيلا ذوروثيوس الرئيس الروحي لدير الجسثمانية أيقونة رقاد السيدة وشاركه في ذلك العديد من أخوية القبر المقذس من اساقفة وآباء وحمل الرهبان والراهبات الشموع واصطفوا عن يمين ويسار الايقونه بكل خشوع واجلال للفائقة قدسها وتبعهم جموع المصلين مرتلين الصلوات للعذراء الطاهرة.

عبرت المسيرة شوارع القدس القديمة مرورأ بطريق الالام حتى الوصول إلى كنيسة الجسثمانية حيث وضعت الايقونة المقدسة في مكانها وراء قبر العذراء المقدس وبعد ذلك اقيمت خدمة البراكليسي الكبير للفائقة قدسها والقداس الالهي بمشاركة العديد من الكهنة والآباء.



فى سياق آخر أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، فتح أبوابه للزيارة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، طوال أيام الأسبوع من الساعة ٤ صباحًا حتى ٦ مساءًا، على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، دون السماح بالمبيت أو الخلوات للآباء الرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.



وقال الدير في بيان له: "مع التأكيد على الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وامتناع الأشخاص عن المجئ للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال".

نظمت صباح اليوم الثلاثاء، الكنيسة الأرثوذكسية الأورشليمية، مسيرة نقل ايقونة رقاد السيدة العذراء، من ممثلية الجسثمانية الواقعة مقابل كنيسة القيامة المقدسة إلى كنيسة قبر العذراء الواقعة في وادي كيدرون أو منطقة الجسمانية.