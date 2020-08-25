برلماني: الدولة وأطباء مصر فضحوا إعلام الإرهاب بعد النجاح في مواجهة كورونا

وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية والتقدير لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة وللمؤسسات الاعلامية بصفة خاصة لنجاحها في إفشال المخططات الخبيثة لقنوات الإخوان وفضائيات الدم والارهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا لتشويه دور مصر في مواجهة فيروس كورونا، والزعم بأن الدولة المصرية غير قادرة على حماية الفرق الطبية من هذا الفيروس وذلك، عبر استعراض أعداد الوفيات في صفوف الفرق الطبية بسبب هذا الفيروس المستجد، متجاهلة تماما الجهود الكبيرة التي تقوم الدولة المصرية في حماية الأطباء وفى القضاء على الفيروس.





وقال "حساسين " فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فضحت الأبواق التحريضية والإرهابية لاعلام الدم والعار الذى تجاهل مع سبق الإصرار والترصد الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الفرق الطبية في مواجهة كورونا، والقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتشجيع الأطباء وتأكيده دائما في خطاباته على أهمية دور الأطباء.





وأضاف: "كما تجاهلت جماعة الإخوان أن جميع دول العالم التي ضربها كوفيد-19 وتوفى بها أطباء خلال مواجهتهم للفيرس موجها التحية لجميع اجهزة الدولة المصرية وكتائب جيش مصر الابيض التى حققت نجاحا مبهرًا وكبيرًا في مواجهة فيروس كورونا وتمكنت من خلال إجراءاتها الوقائية من التقليل في عدد الإصابات بالفيروس، كما قدمت كل الدعم للفرق الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.



