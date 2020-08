الله يرحمك يا عشرة السنين.. شذي تودع وائل المصري برسالة مؤثرة

View this post on Instagram

#shaza#shazaofficial#shazaofficial# @wael.elmassry # انا مش عارفه انا بكتب ايه و لا على مين انا بجد مبقتش بتصدم بس انا المره دي مش عارفه اجمع الخبر طبعا متغلاش على اللي خلقك بس حقيقي هتوحشنا و هتوحشني انا بذات لانك طول الوقت كنت بتطمن عليا و بتابعني #الله يرحمك يا عشره ًالسنين و الكفاح يا ابو قلب ابيض #ان لله و ان اليه راجعون#