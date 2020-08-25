الله يرحمك يا عشرة السنين.. شذي تودع وائل المصري برسالة مؤثرة
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:22 م
فايقة محمد عادل
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رحل عن عالمنا منذ قليل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعيه وتودعته برسائل مؤثرة منهم المطربة شذي، وقالت: "أنا مش عارفة بكتب ايه ولا علي مين، أنا بجد مبقتش اتصدم لكن أنا المرة دي مش عارفة اجمع الخبر طبعا، متغلاش علي اللي خلقك".
وتابعت: حقيقي هتوحشنا وهتوحشني أنا بالذات لأنك طول الوقت كنت بتطمن عليا وبتابعني .
وأنهت حديثها قائله: الله يرحمك يا عشرة السنين والكفاح يا أبو قلب أبيض ، إن لله وإن إليه راجعون.
والجدير ذكره أن صلاة الجنازة في كنيسة ماري مرقص، بشارع بيروت الساعة 3 مساءً، ويتم دفنه عقب الصلاة في الكنيسة.
وحرص عدد كبير من النجوم علي نعيه وتودعته برسائل مؤثرة منهم المطربة شذي، وقالت: "أنا مش عارفة بكتب ايه ولا علي مين، أنا بجد مبقتش اتصدم لكن أنا المرة دي مش عارفة اجمع الخبر طبعا، متغلاش علي اللي خلقك".
وتابعت: حقيقي هتوحشنا وهتوحشني أنا بالذات لأنك طول الوقت كنت بتطمن عليا وبتابعني .
وأنهت حديثها قائله: الله يرحمك يا عشرة السنين والكفاح يا أبو قلب أبيض ، إن لله وإن إليه راجعون.
والجدير ذكره أن صلاة الجنازة في كنيسة ماري مرقص، بشارع بيروت الساعة 3 مساءً، ويتم دفنه عقب الصلاة في الكنيسة.
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#shaza#shazaofficial#shazaofficial# @wael.elmassry # انا مش عارفه انا بكتب ايه و لا على مين انا بجد مبقتش بتصدم بس انا المره دي مش عارفه اجمع الخبر طبعا متغلاش على اللي خلقك بس حقيقي هتوحشنا و هتوحشني انا بذات لانك طول الوقت كنت بتطمن عليا و بتابعني #الله يرحمك يا عشره ًالسنين و الكفاح يا ابو قلب ابيض #ان لله و ان اليه راجعون#