الله يرحمك يا عشرة السنين.. شذي تودع وائل المصري برسالة مؤثرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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رحل عن عالمنا منذ قليل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا.

وحرص عدد كبير من النجوم علي نعيه وتودعته برسائل مؤثرة منهم المطربة شذي، وقالت: "أنا مش عارفة بكتب ايه ولا علي مين، أنا بجد مبقتش اتصدم لكن أنا المرة دي مش عارفة اجمع الخبر طبعا، متغلاش علي اللي خلقك".

وتابعت: حقيقي هتوحشنا وهتوحشني أنا بالذات لأنك طول الوقت كنت بتطمن عليا وبتابعني .

وأنهت حديثها قائله: الله يرحمك يا عشرة السنين والكفاح يا أبو قلب أبيض ، إن لله وإن إليه راجعون.

والجدير ذكره أن صلاة الجنازة في كنيسة ماري مرقص، بشارع بيروت الساعة 3 مساءً، ويتم دفنه عقب الصلاة في الكنيسة.


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