الله يرحمك يا عشرة السنين.. شذي تودع وائل المصري برسالة مؤثرة

رحل عن عالمنا منذ قليل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا.وحرص عدد كبير من النجوم علي نعيه وتودعته برسائل مؤثرة منهم المطربة شذي، وقالت: "أنا مش عارفة بكتب ايه ولا علي مين، أنا بجد مبقتش اتصدم لكن أنا المرة دي مش عارفة اجمع الخبر طبعا، متغلاش علي اللي خلقك".وتابعت: حقيقي هتوحشنا وهتوحشني أنا بالذات لأنك طول الوقت كنت بتطمن عليا وبتابعني .وأنهت حديثها قائله: الله يرحمك يا عشرة السنين والكفاح يا أبو قلب أبيض ، إن لله وإن إليه راجعون.والجدير ذكره أن صلاة الجنازة في كنيسة ماري مرقص، بشارع بيروت الساعة 3 مساءً، ويتم دفنه عقب الصلاة في الكنيسة.