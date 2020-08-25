محافظ كفرالشيخ يحضر الاجتماع الشهري للجامعة

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عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



واستهل رئيس الجامعة، كلمته بالترحيب بالمحافظ والحضور، وصادق مجلس الجامعة على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر لجنة المختبرات والأجهزة العلمية وإجتماع لجنة المكتبات، كما ناقش الموضوعات العامة وشئون هيئة التدريس والدراسات العليا والبحوث والعلاقات العلمية والثقافية وشئون التعليم والطلاب كما ناقش مجلس الجامعة أيضا ضوابط الفصل الصيفي لجميع كليات الجامعة طبقا للائحة الداخلية لكل كلية.





وأكد د. دسوقي أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة



وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أنه يسعدني التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم ومشكلة كوبري عتريس بدسوق وعشوائيات محيط المسجد الإبراهيمي.



كما أشاد بمستشفيات الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا مؤكدا انحسار حدة الحالات من مصابين ووفيات مشيرًا بسبب الالتزام بالإجراءات الصحية ودعا إلى تكثيف حملات التوعية لحين اكتشاف مصل للعلاج.



وفي سياق أخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.