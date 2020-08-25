السيسي: مصر مستعدة لتقديم خبراتها في المجالات كافة لأشقائها بالأردن والعراق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:19 م
اللقاء
اللقاء
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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، انعقاد القمة الثلاثية في عمان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة أن القمة الثلاثية تناولت قضايا الطاقة والربط الكهربي.

وأعرب الرئيس السيسي، عن استعداد مصر لتقديم خبراتها في كافة المجالات لأشقائها في الأردن والعراق.

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