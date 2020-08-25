تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة0.24% في ختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسراً 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.6% رابحاً 221.05 نقطة ليغلق عند مستوى 8729.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 393.9 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.05%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.34%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.20%.