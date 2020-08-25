رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:17 م
الكاظمي
الكاظمي
وكالات
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة.

 

وأضاف الكاظمي، خلال القمة الثلاثية مع مصر والأردن: "نريد علاقة متوازنة مع الجوار من أجل استقرار المنطقة".

 

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، لبحث آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتي انطلقت أولي جولاتها في القاهرة في مارس 2019".

 

واكد العاهل الأردني الملك عبدالله، على ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة الإرهاب لحماية أمنها واستقرارها

 

 

 

وقال الملك عبد الله الثاني، إن الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه.

 

وعلى هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة ثلاثية مصرية- أردنية- عراقية.

 

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رئيس الوزراء العراقي الكاظمي العراق استقرار المنطقة

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