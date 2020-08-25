"التجارة العالمية" ترفض فرض رسوم أمريكية على واردات الخشب الكندية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
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أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما باعتبار الطريقة التي تستخدمها الولايات المتحدة في حساب الرسوم المفروضة على وارداتها من منتجات عدد من شركات صناعة الأخشاب الكندية انتهاكا لقواعد المنظمة الدولية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار منظمة التجارة العالمية يدعم بشكل كبير الشكوى الكندية التي قالت إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة بشأن الدعم الحكومي والإجراءات المضادة له، بحسب "الألمانية" .

وذكرت منظمة التجارة العالمية أن وزارة التجارة الأمريكية أخطأت في عام 2017 عندما فرضت رسوم تعويض عن الدعم الحكومي بنسبة 14.25 في المائة ورسوم إغراق بنسبة 5.58 في المائة على مجموعة من منتجات الاخشاب الكندية.

يذكر أن هذه هي الشكوى الكندية التاسعة ضد القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات كندا من منتجات الأخشاب اللينة.

ويمكن لكل من كندا والولايات المتحدة الاستئناف على قرار منظمة التجارة العالمية خلال 60 يوما.

وفي حال تقديم الولايات المتحدة استئناف على الحكم سيكون بمثابة استخدام لحق النقض (الفيتو) لوقف تنفيذ القرار بسبب عدم اكتمال عدد القضاة في لجنة نظر الاستئناف في منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن كندا هي أكبر مصدر لمنتجات الأخشاب اللينة إلى الولايات المتحدة بصادرات بلغت في 2016 حوالي 5.7 مليار دولار بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.


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