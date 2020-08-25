روچينا عبر "إنستجرام": "لبنان ستظل شامخاً"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة روچينا، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت روچينا، بالصور من لبنان أثناء تصوير بعد مشاهدها من مسلسل "أسود فاتح" هناك، وعبرت عن حبها للبنان وكتبت: "لبنان ستظل جبلاً شامخا، ترنو لك الأرواح وتتعلق بك القلوب ، مسلسل أسود فاتح ، شخصية نجلاء سعد.


ومسلسل "أسود فاتح " كان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي لكن توقف وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران فى مصر ولبنان للوقاية من انتشار الفيروس، وهو ما جعلهم يعجزون عن استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم الأبطال في مصر.


مسلسل "أسود فاتح" يُشارك في بطولته هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.


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