توقعات بهبوط اقتصاد البرازيل بنسبة 9.4% في الربع الثاني من 2020

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن اقتصاد البرازيل من المرجح أنه هبط 9.4 بالمئة في الربع الثاني من العام تحت تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما سيكون أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.





وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدأت الجائحة، وهو أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.





وأظهر الاستطلاع الذي شمل 33 خبيرا اقتصاديا أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه هبط بنسبة 9.4 في المائة على أساس فصلي في الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو ، بعد تراجع بلغ 1.5 في المائة في الربع الأول. وتراوحت التوقعات من -7.5 في المائة إلى -13.6 في المائة، بحسب "رويترز" .





ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البرازيلية أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي في أول سبتمبر .



