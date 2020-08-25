توقعات بهبوط اقتصاد البرازيل بنسبة 9.4% في الربع الثاني من 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن اقتصاد البرازيل من المرجح أنه هبط 9.4 بالمئة في الربع الثاني من العام تحت تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما سيكون أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وسجلت البرازيل أكثر من 3.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدأت الجائحة، وهو أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 33 خبيرا اقتصاديا أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه هبط بنسبة 9.4 في المائة على أساس فصلي في الفترة من أبريل نيسان إلى نهاية يونيو ، بعد تراجع بلغ 1.5 في المائة في الربع الأول. وتراوحت التوقعات من -7.5 في المائة إلى -13.6 في المائة، بحسب "رويترز" .

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البرازيلية أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي في أول سبتمبر .

 

أخبار تهمك

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة حسم ملف بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ 19 دقيقة

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:35 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

03:01 م

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

01:01 م

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

10:00 ص

نجم الأهلي يطلب الرحيل

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى