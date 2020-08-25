التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة منتصف الأسبوع
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:00 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وإتجهت المؤسسات المحلية للبيع مقابل مشتريات من العرب و الاجانب مؤسسات و أفراد مع تنامى شهية المستثمر الأجنبى للمخاطرة فى ظل هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة ، هذا و لايزال الأداء العرضى المتذبذب مسيطرا على التداولات لغربلة البائع و دخول دماء جديدة بالاسهم
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4400 نقطة.
وخسررأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.060 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2656 نقطة
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