إزالة عقار مخالف بالتعدي على أملاك دولة بحي جنوب المنيا

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة إزالة للعقارات المخالف برئاسة العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.



حيث تمت إزالة عقار مخالف بالبناء علي املاك الدولة بمنطقة مدينة العمال حتي سطح الأرض،وكانوالعقار قد تسبب فى إعاق الشارع الرابط ما بين شارع الحرية وميدان مكة.



ومن ناحية أخري وجه رئيس المدينة بإزالة ورفع اي اشغالات بالمحلات الموجودة بالعمارت والشوارع وتحرير محاضر المخالفين



وقد أكد رئيس المدينة اثناء جولتة لمتابعة انتظام العمل داخل شوارع الحي أنه لابد من احترام القانون من الجميع لأن هذا يسهل أعمال وأداء الجهات التنفيذية من جهة ومن جهة أخري يساعد علي استعادة هيبة الدولة وترسيخ مفاهيم العمل والإنتاج واحترام القوانين التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات.



ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بالتعاون مع إدارة الرى بتطهير ترعة وسادة ورفع المخلفات للحفاظ على مياه النيل وتقليل الهدر منها، وفى سياق متصل تم عمل حملة نظافة مكثفة بقرية نزلة حسين والشرفاء ورفع التراكمات من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

