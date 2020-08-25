الأكاديمية العربية تكتسح نتائج الرماية بالليزر.. والتعليم العالي تحصد المراكز الاولى في الكاتا بدورة الجامعات

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اختتمت اليوم منافسات بطولة الرماية بالليزر والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الالكترونية الاولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.



واسفرت نتيجة منافسات الطلبة عن فوز محمد ادم من الأكاديمية العربية بالمركز الأول، وحصد أحمد أسامة الجندي من الأكاديمية العربية المركز الثاني، كما جاء نور الدين كريم من الأكاديمية العربية في المركز الثالث، وعبدالله طه الدبور من جامعة طنطا في المركز الرابع.



في حين اسفرت نتائج الطالبات عن فوز سلمي ايمن من الأكاديمية العربية بالمركز الأول، وجاءت بريهان علي مسعد علي من جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، واميرة حسن مصطفي سيد عارف من الأكاديمية العربية في المركز الثالث، وبسملة هشام فؤاد من جامعة الإسكندرية في المركز الرابع.



وكانت بطولة الكاتا فردى للطلبة قد توجت علي الكومى من وزارة التعليم العالي بالمركز الأول، واحمد زريعة من وزارة التعليم العالي بالمركز الثانى، وجاء في المركز الثالث احمد الكتبي من الاكاديمية العربية، وعبد الرحمن مصطفي من الجامعة البريطانية ثالث مكرر.



كما اسفرت نتائج الطالبات عن حصد أسماء مجدي من جامعة القاهرة المركز الاول، وحلول شهد ايهاب من الاكاديمية العربية ثانية، وشهد مصطفي من الجامعة الالمانية ثالثة، ونادين احمد في المركز الثالث مكرر.