ليفربول بالقوة الضاربة أمام ريد بول سالزبورج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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أعلن الألماني يوجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيله فريقه الرسمية لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي بعد قليل، في المباراة الودية التي تقام على ملعب الأخير.

ويخوض كلوب المباراة بتشكيلته الأساسية وفي مقدمتها المصري محمد صلاح في خط الهجوم بجانب روبيرتو فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال يوم السبت القادم في بطولة كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويليامز، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، كيتا، فينالدوم.

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ريد بول سالزبورج التشكيلة

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