1.4 تريليون يورو حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي

بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1.4 تريليون يورو، بانخفاض 12.7 في المائة عن الفترة ذاتها في 2019.









وخلال الفترة من (يناير) إلى نهاية (يونيو) 2020، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي الخارجية من السلع 921.6 مليار يورو (بانخفاض 12.4 في المائة عن الفترة ذاتها 2019).





وبلغت الواردات 847.5 مليار يورو (بانخفاض 12.6 في المائة عن النصف الأول من 2019).





وعليه، سجل الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 74.1 مليار يورو، مقارنة بـ(+ 81.5 مليار يورو) في الفترة من (يناير) إلى نهاية (يونيو) 2019.









وقادت ألمانيا قاطرة صادرات السلع الأوروبية إلى الخارج خلال النصف الأول من 2020، تأتي بعدها بمسافة بعيدة هولندا، ثم إيطاليا، وفرنسا، بعدها بلجيكا التي تقدمت على إسبانيا ثم إيرلندا في المرتبة السابعة، والسويد وبولندا التي تقدمت على الدنمارك التي احتلت المرتبة العاشرة.









غير أن دول الاتحاد الـ27 كافة سجلت هبوطا في صادراتها راوح بين 25 في المائة لفرنسا و18 في المائة لإسبانيا ورومانيا وفنلندا.









وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي الخارجية من السلع 154.4 مليار يورو خلال (يونيو) 2020، بانخفاض 9.6 في المائة عن الشهر ذاته في 2019 (170.8 مليار يورو). وبلغت واردات التكتل الأوروبي من بقية أنحاء العالم 133.7 مليار يورو، بانخفاض 12.8 في المائة عن (يونيو) 2019 (153.3 مليار يورو).









نتيجة لذلك، سجل الاتحاد الأوروبي خلال (يونيو) 2020 فائضا قدره 20.7 مليار يورو في تجارته الدولية في السلع مع بقية العالم، مقارنة بـ(+ 17.5 مليار يورو) في (يونيو) 2019.









تقول البعثة الأوروبية إن تدابير احتواء فيروس كوفيد - 19 التي نفذتها الدول الأعضاء خلال النصف الأول من العام، استمرت في التأثير بشكل كبير في التجارة الدولية في السلع، على الرغم من علامات التحسن في (يونيو) مقارنة (مايو).









في (يونيو) 2020، بلغت صادرات السلع من منطقة اليورو إلى بقية العالم 170.3 مليار يورو بانخفاض 10.0 في المائة عن الفترة ذاتها في 2019 (189.3 مليار يورو). وبلغت الواردات من بقية أنحاء العالم 149.1 مليار يورو، بانخفاض 12.2 في المائة عن (يونيو) 2019 (169.9 مليار يورو). نتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو فائضا قدره 21.2 مليار يورو في تجارتها الدولية في السلع مع بقية دول العالم في (يونيو) 2020، مقارنة بـ19.4 مليار يورو في (يونيو) 2019.









واستقرت التجارة داخل منطقة اليورو عند 150.6 مليار يورو في (يونيو) 2020، بانخفاض 7.3 في المائة عن الشهر ذاته في 2019.









في الفترة من (يناير) إلى نهاية (يونيو) 2020، بلغت صادرات السلع في منطقة اليورو إلى بقية العالم 1.01 تريليون يورو (بانخفاض 12.7 في المائة عن الفترة ذاتها 2019. وبلغت الواردات من بقية أنحاء العالم 929.0 مليار، بانخفاض 12.9 في المائة عن الفترة من (يناير) إلى (يونيو) 2019. وبهذا تكون منطقة اليورو قد سجلت فائضا قدره 85.9 مليار يورو، مقارنة بـ95.8 مليار يورو في الفترة نفسها من 2019.









وبلغ حجم التجارة داخل منطقة اليورو 868.8 مليار يورو بين (يناير) ونهاية (يونيو) 2020، بانخفاض 13.6 في المائة عن الفترة ذاتها 2019. تشمل منطقة اليورو 19 دولة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، هي: بلجيكا، ألمانيا، إستونيا، إيرلندا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النمسا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، فنلندا.









خلال الفترة بين (يناير) إلى نهاية (يونيو) 2020، سجلت ألمانيا صادرات بقيمة 577.6 مليار يورو، بواقع 304.0 مليار يورو داخل الاتحاد الأوروبي و273.6 مليار يورو إلى خارجه. لكن هذا الرقم يقل 13 في المائة عن صادراتها خلال الفترة نفسها من 2019. ثم تأتي هولندا بمجموع صادرات 286.8 مليار يورو بشقيها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ثم فرنسا 203.5 مليار يورو، وإيطاليا 201.4 مليار يورو، وبلجيكا (180.1 مليار يورو)، وإسبانيا (127.9 مليار يورو)، وبولندا (109.1 مليار يورو).



