لطيفة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة لطيفة، جمهورها بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت لطيفة، بالصور جميلة كعادتها مرتدية فستان بيچ، وتركت شعرها منسدلاً، والقت التحية علي متابعيها وعلقت: "مساء الخير علي أحلي فانز وحبايب في الدنيا".


والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.



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