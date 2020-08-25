أحمد الفيشاوي عن صورته مع خاله: "الخال والد فعلاً"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر الفيشاوي، برفقة خاله وعبر عن حبه الشديد له ووجه له كلمة قائلاً: "الخال واجب فعلاً ، شكراً يا ألفي علي الحب والإهتمام والإدارة الفائقة".

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصويره مشاهده بفيلم "30 مارس"، تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.


يعد آخر أعمال الفيشاوي، فيلم "الحارث"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، محمود الليثي، رشدي الشامي، نهى عابدين، شريف البرداويلي، عارفة عبد الرسول، والفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير.


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