اتحاد الكرة: بعض اللاعبين لا يلتزمون بالتعليمات الطبية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:16 م
الدوري المصري
الدوري المصري
علي نبوي
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كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم عن موعد نهاية الموسم الجاري.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "نهاية الموسم في نهاية أكتوبر أو مطلع الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف:" اللاعبين والاجهزة الفنية حدث لهم حالة استرخاء في اتباع الاجراءات الوقائية، قمنا بتعيين مراقب طبي في كل المباريات من أجل المحافظة على الجميع واتباع الاجراءات".

وواصل:" تعليمات المراقب الطبي من الواضح أنها في بعض المباريات لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب".

وزاد:" بدأنا في إرسال إجراءات تحذيرية للأندية بسبب الأخطاء التي يقعون فيها بسبب عدم اتباعهم الاجراءات الاحترازية".

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