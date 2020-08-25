"مصر للألومنيوم "تتكبد خسائر تصل لـ 993.7 مليون جنيه خلال عام .. تعرف علي الأسباب









كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي الماضي (2019-2020)، حيث أسفرت النتائج عن صافي خسارة بلغ نحو 993.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن إيراداتها قد تراجع خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.





وذكرت الشركة في بيانها المرسل للبورصة أن أسباب تعرضها للخسائر هو زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة الي الانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن





ومن أسباب تعرض الشركة للخسائر أيضاً هو انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي وذلك طبقاً للبيان المرسل للبورصة المصرية .





وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 1.019 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 715.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.57 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.94 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



