"مصر للألومنيوم "تتكبد خسائر تصل لـ 993.7 مليون جنيه خلال عام .. تعرف علي الأسباب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:03 م
مصر للالومنيوم
مصر للالومنيوم
نيفين سمير
Advertisements


كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي الماضي (2019-2020)، حيث أسفرت النتائج عن صافي خسارة بلغ نحو 993.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن  إيراداتها قد تراجع خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وذكرت الشركة في بيانها المرسل للبورصة أن أسباب تعرضها للخسائر هو زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة الي الانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن

ومن أسباب تعرض الشركة للخسائر أيضاً هو انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي وذلك طبقاً للبيان المرسل للبورصة المصرية .

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 1.019 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 715.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.57 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.94 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجع سهم الشركة في البورصة اليوم بنسبة 1.5% ليصل سعره الان الي 12.3 جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ أقل من ساعتين

إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

منذ أقل من ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 48 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعتين و 19 دقيقة

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ 43 دقيقة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"جلوبال تليكوم" تتكبد خسائر بـ 250 مليون دولار خلال 2018

531.2 مليون جنيه خسائر "الحديد والصلب المصرية" خلال 9 شهور

أخبار البورصة .. تعرف علي أسباب تراجع أرباح العامة للصوامع بنسبة 49.5%

أخبار البورصة .. "الحديد والصلب " تتكبد خسائر بـ 1.5 مليار جنيه خلال عام

أخبار البورصة .. "غاز مصر" تحقق أرباح بـ 27.8 مليون جنيه خلال 9 شهور

"مطاحن جنوب القاهرة " تتكبد خسائربـ 19.2 مليون جنيه خلال 6 شهور

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

12:00 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

01:30 م

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى