الأهلي يعود من جديد ويتحرك لضم الصفقة التي يحتاجها فايلر

تنوي لجنة التخطيط للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعادة فتح ملف لتعاقد مع اللاعب الدولي باهر المحمدي، نجم نادي الإسماعيلي، خلال سوق الانتقالات.





ووفقاً لمصادر مقربة من اللجنة، فإن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، طالب بسرعة التعاقد مع ظهير أيمن جديد، تعويضاً لرحيل أحمد فتحي، الذي سينضم لصفوف بيراميدز.





وأوضحت المصادر، أن فايلر يرى أن محمد هاني ليس بمقدوره قيادة الجبهة اليمنى للفريق بمفرده، وظهر ذلك بشكل واضح في المباراة الماضية أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3/1.





ويعد المحمدي ضمن أهم اللاعبين المطروحين على الأهلي للتعاقد معهم لتعيم مركز قلب الدفاع، في ظل قدرته على اللاعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.



