مارسيليا يعلن وجود 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:00 م
مارسيليا
مارسيليا
وكالات
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أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن وجود 3 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لتضاف إلى حالات تم التأكد من إصابتها وعددها 5.

قال النادي في بيان: "علم نادي مرسيليا للتو باشتباه بثلاث حالات في صفوف فريقه الأول، اتصل النادي باللجنة المخولة بها الشأن في رابطة الدوري".

ولم يتم كشف أسماء اللاعبين المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، علماً بأن أيا منهم لم يصب بعوارض".

وأدى اكتشاف الحالات الخمس في صفوف مرسيليا إلى تأجيل مباراته ضد سانت إيتان، التي كانت مقررة في افتتاح الدوري لموسم 2020-2021، الجمعة الماضي.

وسيخوض مرسيليا أولى مبارياته في الدوري الأحد المقبل ضد بريست، في حال لم يحصل أي طارىء.

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